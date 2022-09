Processo Morandi rinviato per sciopero degli avvocati

Nel calendario del Tribunale di Genova la nuova udienza del processo per il crollo del ponte Morandi era segnata per il 12 settembre 2022, ma per la stessa giornata era previsto lo sciopero degli avvocati penalisti che si sono infatti astenuti dall'udienza. Il giudice Paolo Lepri, dopo aver verificato l'astensione dei legali delle parti, ha rinviato l'udienza di 24 ore, fissandola per martedì 13 settembre alle ore 9.

Gli avvocati penalisti hanno deciso di scioperare per denunciare la carenza di personale negli uffici giudiziari, circostanza che rischia di rallentare i processi ordinari. Una circostanza che rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, che saranno caratterizzati da un carico di lavoro straordinario dovuto proprio al maxiprocesso sul crollo del viadotto sul Polcevera.

Il processo per accertare le responsabilità per il crollo del ponte Morandi, che vede imputate 59 persone, è giunto alla sua fase centrale, ovvero quella del dibattimento, durante la quale si acquisiranno le prove, nel contraddittorio tra accusa e difesa, sulla base delle quali i giudici prenderanno le loro decisioni.

Una fase processuale molto articolata, durante la quale saranno ascoltati testimoni e acquisite perizie tecniche per ricostruire le cause e le responsabilità del crollo del viadotto sul Polcevera. Per garantire un rapido svolgimento dell'iter processuale il Tribunale di Genova ha messo in calendario circa tre udienze a settimana per i mesi a venire.

Proprio la frequenza di queste sedute e il conseguente carico di lavoro per gli uffici del Tribunale ha messo in allarme gli avvocati penalisti genovesi, preoccupati per l’ordinaria operatività del palazzo di giustizia.

Lo scorso 6 settembre il vicepresidente del Csm David Ermini, nel corso di un incontro con le toghe, aveva promesso l'assegnazione a Genova di almeno 7 nuovi magistrati entro il mese di ottobre, questa circostanza non ha scongiurato però lo sciopero dei legali, che restano in attesa di provvedimenti concreti.