Processo crollo ponte: "Riccardo Morandi era allarmato per il rischio corrosione già negli anni '80"

Prosegue il processo per il crollo del ponte Morandi, con la testionianza sul lavoro svolto dai consulenti ministeriali chiamati per accertare cosa è successo quel terribile 14 agosto 2018 e le possibili cause della tragedia che provocò 43 vittime.

Ivo Vanzi, componente della commissione ministeriale, docente universitario e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha in sintesi spiegato che si sapeva da decenni della corrosione, ma i controlli non erano semplici.

Sempre secondo quanto detto da Vanzi, come riporta l'agenzia Ansa, il progettista Riccardo Morandi era preoccupato per la corrosione che minava la tenuta della sua opera, un mix tra la vicinanza al mare e l'azione dell'umidità, e avvertì Autostrade già negli anni '80. Il tipo di struttura con il calcestruzzo precompresso venne poi infatti abbandonato, proprio perché non era protetto dalla corrosione.

Anche se le ispezioni "distruttive" sono analisi delicate, perché sempre come riporta Vanzi è un processo delicato che rischia di non fare bene all'opera, si poteva procedere con le prove riflettometriche, cioè un esame dei cavi dall'esterno, con una specie di "radiografia". Ma c'erano incongruenze tra valutazioni e sottovalutazione dei difetti.

Per quanto riguarda il rinforzo delle pile 9 e 10, in alcuni allegati al progetto sarebbero emersi coefficienti di sicurezza inferiori a 1 per alcune parti del viadotto, un dato che avrebbe dovuto portare a intervenire immediatamente.