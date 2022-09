Processo Morandi, escluse 502 parti civili su 700. Ammesso il Comitato parenti delle vittime

In 502 sono stati escusi dal processo del ponte Morandi, 220 le parti civili ammesse.

La "sforbiciata" è stata decisa dal collegio del tribunale di Genova, presieduto dal giudice Lepri, durante la sesta udienza del processo sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), che vede imputate 59 persone imputate tra ex dirigenti di Autostrade e Spea e tecnici, ex e attuali dirigenti del Mit e del provveditorato delle opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo patteggiando 30 milioni. Per l'accusa tutti sapevano delle condizioni del Morandi ma nessuno fece nulla.

A sorpresa è stata invece accolta la richiesta di costituzione del Comitato parenti delle vittime, che era stata escluso dal gup in quanto ente costituito solo dopo la tragedia. Una notizia che ha provocato commozione in aula fra i familiari presenti. Tra loro un abbraccio liberatorio, per una decisione attesa da mesi.

Comitato vittime, Possetti: "Notizia storica"

"Una decisione importantissima che fa comprendere quanto fossero motivate le nostre richieste", commenta a GenovaToday Egle Possetti presidente del Comitato parenti vittime del Morandi dopo la decisione del tribunale di ammettere l'associazione come parte civile. "È una notizia storica per tutte le persone che si troveranno in condizioni come la nostra in futuro, sperando che non ne avvengano più di così gravi".

E sull'esclusione delle parti civili: "Scelta che alleggerisce il processo, spero che le parti escluse possano trovare un ristoro alle loro richieste in sede civile e credo anche che sarebbe opportuno per loro fare una class action accumulativa".