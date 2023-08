Processo Morandi, morto il testimone chiave Francesco Pisani

Doveva essere ascoltato al processo per il crollo del ponte Morandi, ma non ha fatto in tempo. Francesco Pisani, allievo di Riccardo Morandi e teste chiave della procura, si è spento a Roma a 89 anni.

Consapevole dello stato di salute dell'anziano, il presidente del collegio Paolo Lepri aveva già fissato tre giorni in trasferta nell’aula bunker del carcere di Rebibbia a luglio ma le condizioni del testimone si erano aggravate obbligando al rinvio a settembre.

Pisani, che negli anni Novanta aveva progettato l’intervento di rinforzo sulla pila 11 del viadotto Polcevera, era stato incaricato nel 2011 da Aspi di redigere un progetto per eseguire i lavori analoghi anche sulla pila 9 (quella crollata) e 10, ma quel progetto non era mai stato realizzato.

L'unica testimonianza del progettista è stata raccolta dai finanzieri del primo gruppo di Genova, agli investigatori aveva detto di non sapere perché poi non fossero mai eseguiti i lavori di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10 e non di non sapere dire chi l’avesse deciso all’interno di Autostrade. Aveva anche spiegato di non essere più andato sul ponte Morandi dopo i lavori del 1993, perché il compito di verificare lo stato di conservazione del ponte “era affidato da Autostrade a Spea”. Il teste aveva spiegato anche che, essendo stati fatti dei lavori negli anni Novanta, “dopo tanti anni anche gli stralli delle pile 9 e 10 avevano bisogno di essere rinforzati. E anche se dalle indagini fatte da Spea l’intervento non sembrava urgentissimo ma sarebbe stato 'consigliabile farlo quanto prima' ”.