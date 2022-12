Processo Morandi, il pm deposita 2mila pagine di memoria per ripercorrere la storia del ponte

Continua il processo per il crollo del ponte Morandi. Il pm Massimo Terrile ha depositato oltre 2mila pagine di memoria introduttiva (in cui ripercorre la vicenda del viadotto dalla costruzione al crollo) che verrà ulteriormente arricchita dalle testimonianze raccolte nel corso del processo. In particolare emerge che già nel 1975 l'ingegnere Zanetti aveva lanciato un allarme, rilevando la presenza di fessurazioni nel calcestruzzo del ponte. E anche più avanti lo stesso progettista, Riccardo Morandi, era preoccupato per il fenomeno della corrosione e aveva avvertito Aspi. C'è anche un altro particolare inquietante, cioè un episodio nel febbraio del 2018 - pochi mesi prima del crollo - in cui cadde un pezzo del famoso elicoidale di collegamento con la A7. Tra i documenti allegati, anche la lettera di licenziamento di Stefano Marigliani, ex direttore del Primo tronco, mandato via dopo il 2020 poiché avrebbe mentito sui sensori di monitoraggio, fuori uso dal 2016.

Il processo verrà rinviato al 16 gennaio per sentire il presidente della commissione d'inchiesta ministeriale e le ultime parti offese.

Ad essere ascoltati nel corso dell'udienza sono poi stati altri testimoni oculari che hanno riportato nuovi racconti drammatici e toccanti di quella terribile mattinata del 14 agosto 2018, con conseguenze che - per i sopravvissuti - sono andate ben oltre quel singolo giorno. Come conferma Paola Suriano, che quel giorno di quattro anni fa era in auto con il marito Loris De Palo e il figlio.

La famiglia si trovava in Valpolcevera, vicino al ponte, quando è diventato tutto grigio, ha sentito un forte boato, e ha visto il pilone che si sbriciolava e le macchine cadere.

De Palo ha avuto la prontezza di fare immediatamente retromarcia tra i detriti che cadevano sul cofano, ma quel che la famiglia ha visto non si potrà più scordare, tanto che lei ha avuto una crisi ed è stata ricoverata al Villa Scassi, ed è stata due anni in cura prendendo anche psicofarmaci.

Tra gli altri testimoni, come riporta l'agenzia Ansa, anche il dipendente Amiu Fabio Ventrice che racconta di essere rimasto imprigionato nella cabina del suo mezzo, riuscendo miracolosamente a uscire anche se è rimasto poi in infortunio per un anno. Anche per lui, anni di psicoterapia e farmaci a causa degli attacchi di panico e ansia.