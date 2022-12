Processo Morandi, rinvio al 16 gennaio, le testimonianze: "Abbiamo visto le auto cadere, attacchi di panico per anni"

Nuova udienza del processo per il crollo del ponte Morandi. Dopo la sessione di questa mattina, il processo è stato rinviato al 16 gennaio per sentire il presidente della commissione d'inchiesta ministeriale e le ultime parti offese. Il pm Massimo Terrile ha inoltre annunciato che verrà depositata una maxi memoria che raccoglie le impostazioni dell'accusa.

Per quanto riguarda la mattinata di mercoledì 21 dicembre, ad essere ascoltati sono stati altri testimoni oculari che hanno riportato nuovi racconti drammatici e toccanti di quella terribile mattinata del 14 agosto 2018, con conseguenze che - per i sopravvissuti - sono andate ben oltre quel singolo giorno. Come conferma Paola Suriano, che quel giorno di quattro anni fa era in auto con il marito Loris De Palo e il figlio.

La famiglia si trovava in Valpolcevera, vicino al ponte, quando è diventato tutto grigio, ha sentito un forte boato, e ha visto il pilone che si sbriciolava e le macchine cadere.

De Palo ha avuto la prontezza di fare immediatamente retromarcia tra i detriti che cadevano sul cofano, ma quel che la famiglia ha visto non si potrà più scordare, tanto che lei ha avuto una crisi ed è stata ricoverata al Villa Scassi, ed è stata due anni in cura prendendo anche psicofarmaci.

Tra gli altri testimoni, come riporta l'agenzia Ansa, anche il dipendente Amiu Fabio Ventrice che racconta di essere rimasto imprigionato nella cabina del suo mezzo, riuscendo miracolosamente a uscire anche se è rimasto poi in infortunio per un anno. Anche per lui, anni di psicoterapia e farmaci a causa degli attacchi di panico e ansia.