Processo Morandi, la difesa chiede di escludere la memoria e cita Paul Newman

I legali della difesa al processo Morandi contro la memoria consegnata dai pm Cotugno e Terrile. Duemila pagine che ripercorrono la storia del viadotto e rappresentano un macigno di accuse contro i 58 inquisiti di Autostrade per l'Italia e di Spea, sorella minore di Aspi un tempo delegata ai monitoraggi.

L'udienza di ieri mattina, durata cinque ore, si è chiusa con la richiesta da parte di tutti gli avvocati difensori di valutare l'ammissibilità della memoria "senza limitare i diritti della accusa e senza pregiudicare quelli della difesa", ha detto il legale dell'ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci, Giovanni Paolo Accinni che, come i colleghi, ha utilizzato tutta una serie di metafore legate al cinema per spiegare al collegio, presieduto da Paolo Lepri, come quella memoria rischi di minare il giudizio.

Il legale di Castellucci ha iniziato il suo ragionamento citando il film "Il verdetto" interpretato da Paul Newman. E, come detto, non è stato l'unico a fare citazioni. I difensori degli altri imputati hanno richiamato "Il pifferaio di Hamelin", "L'uomo che uccise Liberty Valance". E poi, i libri di Erri De Luca, Heidegger, Virgilio e Dante.

"Non siamo mica abbelinati", ha detto in genovese alla fine dell'udienza il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri riportando il discorso al concreto e rinviando il processo a lunedì quando il tribunale comunicherà la decisione sulla memoria. Quel giorno inizieranno anche a essere sentiti i periti del giudice dell'udienza preliminare che stilarono la perizia sulle cause del crollo.