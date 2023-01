Processo Morandi, Castellucci compare in aula: "La verità è molto diversa dalle teorie dell'accusa"

È comparso, a sorpresa, lunedì mattina in tribunale Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, nell'ambito del processo sul crollo del ponte Morandi.

"Sono presente per rispetto del tribunale e di tutte le parti del processo - ha dichiarato -. Già i miei difensori avevano anticipato che non avrei fatto mancare il mio contributo all’accertamento della verità che è molto diversa dalle teorie dell'accusa che sono state diffuse in questi ultimi mesi".

L'ex ad del gruppo Atlantia e della controllata Aspi si è così presentato all’udienza odierna del processo per il crollo del Ponte Morandi che vede imputati 59 funzionari e manager di Aspi, Spea, Ministero e Provveditorato Opere Pubbliche di Genova. La portavoce del Comitato parenti vittime del ponte, Egle Possetti, ha replicato dicendo che la verità si accerta anche senza la presenza di Castellucci, ripromettendosi che arriverà l'ora in cui lo guarderà negli occhi. Ma, per il momento, per Possetti è bene che il processo vada avanti senza intoppi.