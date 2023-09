Processo Morandi: conclusi i testimoni, si comincia con gli imputati

Martedì 12 settembre il vice direttore generale della presidenza della Regione Liguria, Iacopo Avegno, assistito dall'avvocato Alessandra Mereu, ha rilasciato una deposizione in relazione alla costituzione di parte civile dell'ente nell'ambito del processo sul crollo del ponte Morandi, collassato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime.

La stessa scelta di costituirsi parte civile è stata fatta anche dal Comune di Genova. Con questi interventi si è conclusa la lista dei testimoni citati dai pubblici ministeri. Lunedì 18 settembre inizieranno le audizioni dei 58 imputati; i primi a essere ascoltati saranno gli ex e attuali dirigenti del ministero.

"Ci siamo doverosamente costituiti parte civile - commenta Avegno - in rappresentanza di tutta la comunità ligure per far emergere, oltre alla perdita di 43 vite umane che ricordiamo sempre, anche il grave danno all'immagine e anche il danno morale, che tutti i liguri hanno subìto a causa del crollo del ponte Morandi. L'immagine della Liguria è stata, subito dopo la tragedia ma anche a distanza di mesi, quella di una regione allo sfascio, irraggiungibile, dove era addirittura pericoloso andare in vacanza, con ripercussioni molto negative ad esempio sotto i profili economico e turistico".

"Per questo Regione Liguria - prosegue Avegno - ha lavorato molto nelle settimane e nei mesi successivi attraverso l'attività dell'ufficio stampa non solo per garantire informazioni in tempo reale ai cittadini in relazione all'emergenza ma anche, attraverso campagne di comunicazione ad hoc, per trasmettere l'idea che 'la Liguria è un'altra cosa', una regione in cui si poteva arrivare, venire in vacanza, lavorare, fare impresa. Questo è l'oggetto della nostra domanda di risarcimento, perché ci sentiamo lesi come comunità anche sotto l'aspetto morale per lo shock di un evento, che ha profondamente colpito tutti".

Nel corso della deposizione, Avegno ha ricordato anche "l'impegno profuso dall'ente innanzitutto come sistema sanitario ma poi per cercare di ripristinare i collegamenti viari e ferroviari per consentire alle persone di spostarsi attraverso la città e tutto il territorio regionale. Senza contare, poi - conclude - il lavoro straordinario per favorire il raggiungimento delle scuole da parte degli studenti con servizi straordinari e per portare a termine gli indennizzi a favore di coloro, che avessero perso o avuto danneggiata la propria casa o la propria attività economica".