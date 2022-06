Processo Morandi, costi esorbitanti per accedere agli atti d'indagine

L'udienza preliminare del processo Morandi si è chiusa lo scorso 7 aprile 2022 con la deciesione del Gup Faggioni di rinivare a giudizio di tutti i 59 imputati nel procedimento avviato a seguito del crollo del viadotto Morandi che, nell'agosto 2018, ha provocato 43 vittime.

Il giudice dell'udienza preliminare ha invece accolto il patteggiamento delle società Aspi e Spea, concordato con la Procura, che sono uscite dal giudizio pagando un risarcimento di 30 milioni di euro ciascuna.

Le difese si stanno preparando ora ad affrontare il dibattimento, che inizierà il 7 luglio 2022 e che rappresenta il cuore del processo, ma si stanno scontrando con il costo elevato dei diritti di segreteria che devono essere pagati per poter avere copia degli atti delle indagini.

Gli avvocati difensori lamentano quindi una violazione del diritto di difesa, circostanza già lamentata nel corso dell'udienza preliminare. Nella precedente fase del processo però, i legali lamentavano il fatto che molti degli atti di indagine fosser consultabili solo attraverso specifici software nella disponibilità della Procura.

La questione ora riguarda invece quei contributi che devono essere corrisposti per avere una copia degli atti di indagine depositati nelle cancellerie del Tribunale, che sono chiamati 'diritti di copia' e che hanno un costo variabile a seconda del numero di pagine e file da copiare.

Gli atti di indagine raccolti dalla Procura per ricostruire le cause del crollo del Morandi sono composti da migliaia di documenti, file audio e video, che occupano circa 64 terabyte di memoria. Per avere un duplicato di tutto questo materiale il costo stimato dai legali della difesa è di circa 750 mila euro in diritti di copia.

Secondo gli avvocati questo costo pregiudicherebbe il diritto alla difesa degli imputati, che non possono permettersi un esborso di questa entità e che pertanto si trovano nella condizione di non poter consultare gli atti e i documenti che dovrebbero provare le loro responsabilità nella vicenda.