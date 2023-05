Processo Morandi, Mion: "Seppi nel 2010 che c'era il rischio crollo"

Già nel 2010 emerse che il ponte Morandi aveva un difetto originario di progettazione ed era probabilmente a rischio crollo: a dirlo in aula, al processo per il crollo del viadotto, Gianni Mion, ex consigliere di amministrazione di Aspi e Atlantia ed ex ad della holding dei Benetton Edizione. Mion, secondo il suo racconto, chiese se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza, e gli venne risposto che sarebbe stata 'autocertificata'. L'ex consigliere di amministrazione a questo punto non disse nulla: questo, secondo le sue parole, il suo più grande rammarico.

Affermazioni gravi, quelle che riporta l'agenzia Ansa, e che Mion avrebbe detto riferendosi a una riunione del 2010 tenutasi con l'ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia, dirigenti e tecnici di Spea: durante l'incontrò emersero dubbi sul fatto che il Morandi potesse rimanere in piedi. In seguito, l'avvocato che difende l'ex direttore del primo tronco di Autostrade, Riccardo Rigacci, indagato insieme ad altre 58 persone, ha chiesto di indagare Milon (i giudici si riserveranno).