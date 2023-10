Omicidio del Carmine, negato il rito abbreviato

Il 20 ottobre in corte d'assise inizierà il processo a carico di Filippo Giribaldi, il portuale di 42 anni che lo scorso 25 aprile ha freddato con un colpo di pistola in strada a Genova il rivale Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound.

Il processo si svolgerà con rito ordinario visto che la giudice Silvia Carpanini ha respinto la richiesta dei legali di Giribaldi di rito abbreviato poiché all'imputato è contestata l'aggravante dei futili motivi. Il portuale è accusato di omicidio volontario, ricettazione (per la pistola) e porto abusivo di arma clandestina.

Secondo quanto ricostruito finora nel corso delle indagini Giribaldi avrebbe sparato a Di Palo per motivi di gelosia. I due frequentavano la stessa donna con la quale consumavano crack. Sarebbe stata la stessa donna a dirgli che voleva liberarsi di Di Palo e del suo amico.

Giribaldi subito dopo il delitto si era rifugiato nella chiesa dell'Annunziata e aveva chiesto al sacrestano di chiamare la polizia.