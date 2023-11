Uccise rivale in amore, procura chiede 24 anni e 10 mesi per il camallo

La procura ha chiesto 24 anni e 10 mesi per Filippo Giribaldi, il portuale ed esponente del movimento No vax di 42 anni che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola in strada i il rivale in amore Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound.

Durante l'odierna udienza, la pm Eugenia Menichetti ha spiegato che l'omicidio è maturato in un contesto di droga ma non si può negare che "i futili motivi ci siano perché c'è una sproporzione tra l'offesa ricevuta (un pugno sferrato dalla vittima mentre Giribaldi scappava) e la reazione".

Per l'accusa non regge nemmeno l'argomentazione dell'omicida che si sarebbe mosso per aiutare la donna contesa, che si trovava in casa con Di Palo e un altro uomo a consumare droga in cambio di ospitalità e prestazioni sessuali da lei concesse. "La sproporzione tra gesto e reato permane - ha detto il pm Menichetti - Ciò però non toglie che non possano essere riconosciute alcune circostanze attenuanti generiche. Giribaldi ha dato la massima collaborazione, si è consegnato e ha raccontato tutto come è andato per questo le aggravanti sono da considerarsi equivalenti alle attenuanti".

Paolo Scovazzi difensore di Giribaldi commenta così la richiesta della procura: "Sì, avrebbe una sua logica se effettivamente fosse ritenuta l'aggravante dei futili motivi - ha spiegato a Genova Today - Per il vero io credo che il comportamento processuale del reo gli doveva far meritare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla aggravante. Questo nell'ottica accusatoria, però io credo fermamente che la aggravante non sussista per cui confido che la Corte la escluda. Ciò comporterebbe il recupero del giudizio abbreviato, il che non significherebbe dare al Giribaldi un trattamento di particolare favore, significherebbe 'dare a ciascuno il suo' secondo il detto di Sciascia".

L'uomo durante la prima udienza aveva spiegato di essersi ridotto a spendere tutto lo stipendio in droga e di essere intervenuto a casa della donna perché riteneva che fosse in pericolo. Nel pomeriggio del 25 aprile si è presentato al portone dell'amica dopo giorni di assunzione continua di droghe. Per questo avrebbe scambiato Di Palo per un carabiniere che lo stava seguendo e avrebbe, poi, sparato un secondo colpo di pistola per difendersi senza volerlo uccidere. La sentenza è ora attesa per il 7 dicembre.