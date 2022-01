Briatore innocente, non frodò il fisco con il suo yacht Force Blue

Impugna la sentenza con un mezzo sorriso in volto, il noto imprenditore: "Il fatto non costituisce reato". La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone nel processo sulla vicenda dello yacht "Force Blue".

Il personaggio pubblico era stato indagato per un'evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter, dodici anni fa.

Il panfilo era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con la compagna Elisabetta Gregoraci e il figlio. I giudici hanno, dunque, revocato la confisca dell'imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro. La Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello che condannava Briatore a 18 mesi e aveva ordinato un nuovo processo.

Nel settembre del 2018 le Fiamme Gialle di Genova avevano arrestato il commercialista di Briatore, e Walter Pardini, ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, già condannato a dicembre 2017 per corruzione. Secondo la guardia di finanza di Genova, questi avrebbe corrotto Pardini ai tempi del suo incarico come direttore dell’Agenzia per alleggerire la posizione del manager nell’ambito dell’inchiesta legata all’evasione fiscale riguardante lo yacht Force Blue.

Lo yacht di Briatore, finito all'asta, era stato acquistato nel gennaio del 2021 da Bernie Ecclestone, 91 anni, ex patron della Formula 1 e amico di Briatore, per 7 milioni e 490mila euro. Dopo l'ordine di revoca della confisca l’unica strada percorribile è quella di restituire al manager la somma incassata dallo Stato all’asta del natante.

Affidato ai social lo sfogo dell'imprenditore: "Nel Maggio 2010 la guardia di finanza mi ha sequestrato la barca e sui media di tutto il mondo usciva la notizia che ero un evasore fiscale - scrive Briatore - Oggi, dopo 12 anni e 6 processi, si è finalmente accertata la mia innocenza. Un vero calvario che si è fortunatamente concluso".