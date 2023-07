Delitto della freccia, nessun sconto di pena: l'arciere a processo il 13 ottobre

Sarà processato in Corte d'Assise dal 13 ottobre e rischia l'ergastolo Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che nella notte tra i primo e il 2 novembre uccise con una freccia Javier Miranda nel centro storico.

Il gip Alberto Lippini ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata martedì in udienza dagli avvocati dell'artigiano 63enne che è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e dall'odio razziale.

Scrive il giudice, motivando la decisione: “Per quello che riguarda il mio vaglio preliminare in questa sede, anche qualora il comportamento della vittima avesse travalicato il gesto di alzare il dito medio nei confronti dello Scalco, come prospettato dalla difesa, la reazione esageratamente spropositata e sproporzionata non può che rientrare nell'alveo della circostanza aggravante contestata dal pm”.

Solo se durante il processo l’aggravante dei futili motivi dovesse cadere, allora lo sconto di un terzo della pena potrebbe essere di nuovo richiesto dalla difesa. Durante l'udienza odierna, gli avvocati di Scalco - i milanesi Jacopo Pensa e Federico Papali - hanno sostenuto la tesi che il 63enne avesse risposto alle provocazioni della vittima, che era passato rumorosamente sotto le finestre di Scalco dopo aver festeggiato la nascita del figlio nei vicoli con un amico. Dal diverbio alla morte di Miranda sono passati 40 minuti che saranno però esaminati durante il processo e non sono descritti nel capo d'imputazione formulato dalla pm Arianna Ciavattini che finora ha esposto solo la parte finale della tragica vicenda.

Scalco, che non era presente all'udienza, si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Varese, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Al processo si costituiranno parte civile la moglie, la figlia e una sorella di Javier Miranda. Per uscire dal carcere l'artigiano aveva inviato una lettera di scuse alla vedova e un primo risarcimento di 10 mila euro.