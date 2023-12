Delitto delle freccia, la procura chiede l’ergastolo per Scalco

La procura ha chiesto l'ergastolo per Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che nella notte tra il 1 e il 2 novembre dell'anno scorso uccise con una freccia l'imprenditore edile Javier Miranda Romero. Scalco è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'odio razziale.

La pm Arianna Ciavattini nella sua requisitoria ha contestato le aggravanti dei futili motivi e dell'odio razziale e sottolineato la crudeltà del delitto in risposta a delle banali offese: "Scalco ha reagito a quell’estremo gesto di sfida che sarebbe un dito medio e al fatto che lo stavano filmando con il cellulare, tempo 30 secondi e ha scagliato la freccia".

Non regge per l'accusa nemmeno il tentativo di soccorrere la vittima compiuto dall'omicida subito dopo aver colpito Miranda con la freccia più letale che aveva in casa (a tre punte e usata per la caccia al cinghiale): "Se avesse potuto sarebbe scappato a gambe levate, invece il suo intento era soltanto riprendersi la freccia, ci sono venti chiamate al 118 e lui non si è neanche preoccupato di chiamare".

Fondamentali per l'indagine sono stati anche i contributi video forniti sia dai presenti alla scena sia dal sistema di video sorveglianza cittadino e richiamati in udienza dal magistrato. Nei filmati si sente Scalco dire alla vittima per bene tre volte: "Ti fa male? Ti avevo avvertito".

E prima: "Stranieri di merda, andate via". Lunedì sarà la volta delle conclusioni della difesa mentre oggi hanno parlato in aula anche i legali delle parti civili che hanno chiesto un risarcimento provvisionale pari a oltre un milione di euro: 336mila e per la compagna della vittima, il figlioletto e la figlia avuta dal primo matrimonio e 150 mila per la sorella di Miranda.

“L’ergastolo è una richiesta esagerata e sbagliata - commenta Jacopo Pensa, difensore di Scalco - chiediamo che vengano riconosciute le attenuanti generiche. È un lavoratore, un uomo onesto, incensurato, anziano: bisogna tenerne conto”.