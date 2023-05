Morta dopo asportazione neo, fissato il processo d'appello

"Si svolgerà martedì 11 luglio la prima udienza del processo in Corte d'Assise d'appello che vede imputati per omicidio volontario, violenza sessuale, maltrattamenti e circonvenzione di incapace Paolo Bendinelli e per omicidio volontario Paolo Oneda e Paola Dora". A darne notizia è Rita Repetto, sorella di Roberta, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. La famiglia "rinnova piena fiducia nelle istituzioni, certa che Roberta otterrà la giustizia che merita".

Come era finito il processo di primo grado

Il processo di primo grado si era concluso con la condanna del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda a tre anni e quattro mesi ciascuno per omicidio colposo mentre la psicologa Paola Dora era stata assolta. Sentenza di primo grado che aveva preso in considerazione la colpa, ma non il dolo. Il giudice aveva infatti spiegato nelle motivazioni: "Non vi sono riscontri in atti circa il fatto che i due imputati si fossero rappresentati la morte di Roberta Repetto come probabile evento successivo all’iniziale condotta di asportazione del neo. Seppur vi sia stata una incredibile sottovalutazione del rischio da parte dei due imputati, nonostante i ripetuti segnali provenienti dalla Repetto circa le sue condizioni di salute, i sintomi che la stessa mostrava non potevano in alcun modo far pensare che la stessa sarebbe deceduta in conseguenza dell’asportazione del nevo, anche in considerazione del fatto che Roberta Repetto, fino al momento del ricovero in ospedale, ha continuato regolarmente tutte le molteplici attività nelle quali era impegnata". In primo grado Bendinelli era stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e circonvenzione d'incapace

L'impegno dell'associazione 'La pulce nell'orecchio'

Da oltre due anni la famiglia, con in prima linea la sorella Rita, porta avanti la battaglia per avere giustizia, abbinandola a progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e recentemente formalizzato con la nascita di un'associazione che porta avanti diversi progetti. Con 'La pulce nelle scuole' i meravigliosi acquerelli di Roberta Repetto sono diventati segnalibri che vengono donati agli studenti e che contengono un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme nelle famiglie, attraverso 'Una pulce nel disegno' sono invece diventati copertine di libri che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. Nei giorni scorsi otto di questi volumi sono stati presentati anche al Salone del Libro di Torino.

I campanelli di allarme per riconoscere le vittime

I campanelli di allarme per riconoscere le vittime di violenza psicologica sono molteplici, dall'allontanamento dalla propria famiglia alla venerazione di una persona in particolare, e poi l'incapacità di prendere decisioni autonome, la perdita di pensiero critico, la modifica dei comportamenti alimentari e l'improvvisa sospensione di trattamenti medici, se in atto. E ancora, risposte evasive su domande inerenti la nuova vita o cambiamenti drastici nel modo di vestire. Tutti comportamenti che non devono essere sottovalutati e devono spingere ad agire nel più breve tempo possibile, per il bene della persona che si ritiene possa essere entrata in contatto con un culto distruttivo.