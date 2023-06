Processo Scagni, parlano i genitori di assassino e vittima

Dopo l'assenza per motivi medici dall'udienza in cui dovevano essere sentiti, questa mattina Graziano Scagni e Antonella Zarri saranno presenti in Corte d'assise al palazzo di giustizia di Genova.

Sono i genitori di Alberto e Alice, assassino e vittima dell'omicidio avvenuto il primo maggio 2022 in via Fabrizi a Quinto.

Due venerdì fa era previsto il loro esame nel processo per omicidio volontario in cui è imputato Alberto e dal quale entrambi hanno ritirato la costituzione di parte civile in aperta polemica con la decisione dei giudici di tagliare la lista dei testimoni delle parti civili. Il legale di Graziano e Antonella, Fabio Anselmo, aveva interpellato diverse persone da ascoltare sulla mancata prevenzione: i familiari, va ricordato, avevano lanciato più volte l'allarme sulla pericolosità del killer nei giorni antecedenti il femminicidio e presentato un esposto. Per questo la procura ha aperto un fascicolo per omissione di atti d'ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato. Sono indagati la dottoressa della Asl3 e il funzionario dirigente della centrale operativa in servizio quel giorno.

Per la pm Paola Crispo la testimonianza dei genitori è molto importante per la ricostruzione delle ore precedenti l'aggressione, da qui la decisione del magistrato di opporsi all'ipotesi, profilata dal presidente della Corte Massimo Cusatti, di acquisire i verbali dei coniugi Scagni resi nel corso delle indagini, senza ascoltarli. "Pronti a testimoniare finalmente - ha commentato alla vigilia dell'udienza Antonella Zarri - la verità per me è una, univoca, non trattabile e tragicamente indimenticabile".

Venerdì scorso è andata in scena, invece, la verità di Gianluca Calzona, il marito di Alice che ha visto l'assassino aggredirla dalla finestra di casa, dopo che lei era scesa in strada con il cane. Secondo il commercialista, l'escalation di Alberto era preoccupante ma la famiglia lo giustificava sempre e diceva che non andava emarginato per la sua epilessia. I genitori, pur non avendo partecipato all'udienza, hanno attaccato con un post sui social Gianluca domandando perché l'uomo non abbia accompagnato in strada Alice quella sera e perché non abbia denunciato.