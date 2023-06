Omicidio Alice Scagni, il vedovo in aula: "Ho temuto per nostro figlio"

"Io temevo che potesse fare del male a noi e a nostro figlio. Ma mia moglie e la sua famiglia giustificavano sempre mio cognato dicendo che non andava emarginato per la sua epilessia". Gianluca Calzona, 36 anni, è il vedovo di Alice Scagni, uccisa a 34 anni il Primo maggio del 2022 dal fratello Alberto, con diciasette coltellate, sotto casa sua a Quinto.

Davanti alla Corte di Assise, questa mattina il commercialista ha deposto nel processo a carico di Alberto ripercorrendo sia il giorno del delitto, sia gli anni precedenti. Per oggi, venerdì 23 giugno, era prevista anche la testimonianza dei genitori di Alice e Alberto, Graziano Scagni e Antonella Zarri, che è stata rinviata alla prossima settimana per problemi di salute del padre.

Il giorno del delitto

"Quel Primo maggio - ha raccontato Calzona - non avevamo particolari progetti. Al mattino avevamo discusso perché mia moglie aveva saputo che Alberto aveva dato fuoco il giorno prima alla porta della nonna. Io pensai: se facesse un gesto del genere da noi sarebbe pericolosissimo. E le dissi che dovevamo spostarci in montagna, soprattutto per proteggere il bambino. Lei non era d'accordo, avevamo avuto un diverbio, tornò più tardi dicendomi di andare da solo con il bimbo in montagna, io le risposi che non ci pensavo neanche. E andai a chiudermi nella stanzetta di Alessandro". Nel pomeriggio la decisione di Alice: "Mi ha detto che mercoledì saremmo andati via, ma che prima doveva organizzarsi con l'ufficio - ricorda Calzona - Ci teneva che le cose della famiglia restassero all'interno, per vergogna. Io non credevo saremmo partiti, lei cercava sempre di prendere tempo e fare tutti contenti".

"Io non ho paura di mio fratello"

Mercoledì per Alice non arriverà mai. Scesa a portare fuori il cane è stata aggredita dal fratello che l'ha uccisa. "Quella sera ero stanco, volevo andare a letto presto perché sapevo che il giorno dopo avrei avuto una giornata impegnativa, così ho pensato di portare presto fuori il cane, ma Alice mi ha fermato dicendomi che sarebbe andata lei, che lei non aveva paura di suo fratello". Sono rimasto un po' interdetto, poi sono andato a cambiare il piccolo quando ho sentito abbaiare il cane e ho pensato che avesse incontrato il Rottweiler del vicino. Poi ho sentito gridare "aiuto aiuto" da mia moglie, ho visto la colluttazione tra lei e Alberto, ma non il coltello. Entrambi avevano le braccia alzate, è una lotta, lui frontale rispetto a me, lo riconosco con chiarezza. Ho cercato il telefono per chiamare soccorsi, ho detto che mia moglie era stata aggredita. Poi ho pensato che lei aveva le chiavi e che lui avrebbe potuto prendergliele per venire a colpire nostro figlio. Ho dato i giri alla porta e ho preso un coltello. Quando sono tornato alla finestra, ho visto mia moglie in una pozza di sangue, una vicina che le praticava il massaggio cardiaco e poi ho notato mio padre che correva e passava sotto la finestra e gli ho detto di salire che io devo andare da Alice. Mio padre era venuto lì perché il cane era scappato da loro. C'era già la polizia ma l'ambulanza non arrivava mai, sono sempre rimasto in contatto con il numero di emergenza fino a quando dalla quantità di sangue e dal suo sguardo fisso capii che era morta, era immobile. Scendendo avevo preso un coltello del pane, l'ho buttato vicino al portone di casa".

"Alberto aveva problemi di alcol e droga"

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Paola Crispo, del suo legale Andrea Vernazza e di quelle dell'avvocato di Scagni, Mirko Bettoli, Calzona ha anche ricostruito i rapporti tra lui e Alberto, conosciuto nel 2011, poco dopo l'inizio della relazione con Alice. Quello che ricorda Calzona era l'abuso di alcol e l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di Alberto. “Lo vedevo in occasioni canoniche, durante i compleanni o per le feste comandate. Notavo che dopo cena spesso continuava a bere, e poi diventata aggressivo. Lo dicevo a mia moglie, ma mai al resto della famiglia perché Alice mi diceva che voleva gestire in prima persona il rapporto con il fratello con cui non avevo mai litigato, ma che sicuramente aveva uno stile di vita differente dal mio, non c'era stima. Sapevo che oltre a bere faceva uso di droga, una volta per scherzo diede un panetto di hashish ad Alice, che ingenuamente se lo era messo in borsa”.