Marciapiede invaso da processionarie, il Comune: "Le piante non sono di nostra proprietà"

Il Comune di Genova continua a pubblicizzare sui suoi profili social il servizio 'Segnalaci', che permette ai cittadini di comunicare con l'amministrazione in merito a problematiche, che possono emergere sul territorio.

Recentemente la questione processionarie è stata affrontata in consiglio comunale, dove l'assessore alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, ha illustrato gli interventi messi in atto da Aster, spiegando che lo scorso anno sono state trattate quasi duemila piante.

Martedì 28 marzo sul gruppo Sei di Quinto al Mare se... è apparso un post in cui veniva segnalata la presenza di processionarie sul marciapiede lato monte di corso Europa all'altezza di via Majorana circa. Le foto sono state girate anche al Comune tramite il servizio Segnalaci. L'indomani è arrivata la risposta.

"La segnalazione è stata chiusa - si legge -. Le piante non sono di proprietà comunale. Intervento di rimozione a carico dei privati". In effetti nei pressi del punto in cui sono state fotografate le processionarie c'è un benzinaio, sulla cui proprietà potrebbero ricadere gli alberi incriminati. Quindi secondo il Comune un privato cittadino dovrebbe rivolgersi al titolare del distributore per chiedere d'intervenire?

Insomma, come sovente capita in questa città, sembra che l'unica alternativa percorribile sia quella di arrangiarsi. L'autrice della segnalazione ha quindi deciso di rispondere al Comune: "non sono tenuta io a sapere di chi sono gli alberi, se gentilmente potete segnalare voi al proprietario. E comunque il marciapiede, che è comunale, è pieno di processionarie da rimuovere".

La processionaria del pino è una farfalla notturna presente su tutto il territorio nazionale ma questo animale urticante può essere pericoloso per l'uomo e soprattutto per i cani. Questo parassita attacca tutte le specie di pino e più raramente i cedri ed a causa della voracità delle larve può arrecare danni alle conifere ospiti. I bruchi della processionaria sono provvisti di peli urticanti che in caso di contatto provocano reazioni all’epidermide e in soggetti sensibili possono scatenare gravi reazioni allergiche anche per inalazione. Le larve risultano pericolose anche per gli animali domestici.