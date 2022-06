Ragazza sviene a bordo e il trasporto pubblico notturno si blocca

È bastato un malore a bordo di una giovane passeggera per bloccare il trasporto pubblico notturno super affollato di uno dei primi venerdì sera pre-estivi.

La ragazza è stata soccorsa dai militi di una pubblica assistenza e sta bene, ma ovviamente l'autista del N2 ha dovuto fermare il mezzo e far scendere le persone che non hanno accolto di buon grado lo stop, soprattutto perchè non c'erano mezzi pronti a caricarli ed erano le 2 di notte.

La denuncia arriva dal sindacato Ugl che chiede maggiori risorse: "Servirebbe una persona in più da lasciare sempre libera nei weekend, quando i giovani si riversano nelle discoteche, che possa uscire subito dalla rimessa e intervenire sopperendo al danno".

Dalle 22 fino alle 5 del mattino il popolo della notte non sente il sonno e, sempre secondo il sindacato, capita che molti ragazzini si divertano a sbloccare le porte degli autobus durante la marcia: "Per ripartire in questi casi servono 20 minuti affinchè il sistema del mezzo riprenda a funzionare, non è colpa dell'autista che spesso viene aggredito verbalmente perchè l'autobus non riparte - continua Piccardo - per questo servirebbero più telecamere a bordo in modo da poter identificare questi disturbatori e anche due guardie giurate per veicolo per garantire la sicurezza dei colleghi e dei passeggeri".