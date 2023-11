Proloco Sampierdarena e San Teodoro: nuovo corso al via

Da mercoledì 22 novembre è partito il nuovo corso della Pro Loco di Sampierdarena e San Teodoro con Davide Rossi presidente e il nuovo direttivo formato da Anna Morgavi (responsabile artistica), Enrico Mendace (già presidente del consorzio delle Proloco genovesi, vicepresidente e tesoriere), Rossella Romeo (segretaria), Serenella Serrau, lo storico Sampierdarenese Franco Massa e Alessandro Donà.

L’entusiasmo è sempre quello che caratterizza il mondo delle Proloco, mettersi a disposizione del quartiere, farlo conoscere, fare promozione delle eccellenze del territorio ed essere un punto di riferimento per i cittadini, per l’amministrazione comunale e per la municipalità.

Sono chiarissime le idee e gli obbiettivi del presidente Davide Rossi: "Vogliamo partire subito forte abbiamo chiesto al Comune di lavorare per trovarci una sede adeguata per poter portare avanti le nostre iniziative, alcune riguarderanno il Natale, attraverso alcuni stand che insieme ai negozianti di Piazza Settembrini vorremmo mettere per il Natale, così come un evento da tenersi insieme alle associazioni dei migranti integrati in uno spazio da individuare. Ci piacerebbe essere punto di confronto con le istituzioni locali anche per migliorare attraverso idee che ci vengono date dai cittadini la vivibilità del territorio, implementazione di spazi verdi sicurezza della mobilità nel territorio, zone 30 segnalate meglio e magari da implementare, valorizzazione culturale e sociale di ciò che ci circonda. Da sempre Sampierdarena e San Teodoro hanno una storia importante nella nostra città - conclude Rossi - che deve essere spunto propositivo dell’agire di tutti, siamo pronti a fare la nostra parte".