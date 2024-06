San Benigno, in fiamme vasi sul balcone: intervengono i vigili del fuoco

Un po' di paura ma per fortuna tutto è finito bene: i vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata in una delle torri di San Benigno a causa di un principio di incendio.

A prendere fuoco alcuni vasi con piante posizionati su un balcone, come segnalato dall'inquilino che ha immediatamente chiamato i soccorsi: ignote al momento le cause ma tra le ipotesi c'è quella della sigaretta gettata in un vaso che potrebbe aver provocato il principio di incendio.

I vigili del fuoco si sono recati subito sul posto e hanno riportato velocemente la situazione alla normalità.