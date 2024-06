Fumo dalla centralina di un palazzo e blackout in pieno centro, paura nella notte

Paura nelle prime ore della mattina di giovedì 20 giugno a causa di un principio di incendio in un palazzo di via Ceccardi. A chiamare i vigili del fuoco, spaventati dal fumo che arrivava dalla centralina, i residenti dell'edificio intorno alle 4.

Insieme al principio di incendio si è verificato anche un blackout che ha costretto i tecnici di Enel a intervenire.

L'intervento è stato fortunatamente breve: i vigili del fuoco hanno ripristinato la situazione e la polizia locale, che aveva interdetto la circolazione in via Carducci, via Ceccardi e il tratto adiacente di via Fieschi, ha ripristinato la viabilità nel giro di mezz'ora.