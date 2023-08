Rischia di annegare in mare, 57enne in ospedale

Soccorsi in spiaggia, davanti alla passeggiata Bruzzone di Voltri, per un principio di annegamento nella mattinata di domenica 6 agosto.

A essersi trovato in difficoltà tra le onde, poco prima delle 10,30, un 57enne: sul posto la capitaneria di porto, la Croce Verde Praese e l'automedica Golf 5.

L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Evangelico di Voltri.

Alle 12, proprio sulla spiaggia davanti al lungomare Bruzzone, tornano in servizio per il 2023 i cani bagnini della Sics: presidieranno il litorale tutte le domeniche di agosto dalle 12 alle 18, più la giornata di Ferragosto. Quest'anno, tra l'altro, le unità cinofile riceveranno anche un riconoscimento al Premio Internazionale Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli per aver salvato tre bambini, proprio a Voltri, la scorsa estate.