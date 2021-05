Si abbassa i pantaloni per urinare sui binari, treno merci si ferma in tempo

L'episodio è andato in scena nella mattinata di sabato a Principe: il macchinista del convoglio, notando l’uomo sul bordo del marciapiede, ha immediatamente azionato il freno di emergenza

Si è abbassato i pantaloni davanti agli altri viaggiatori e ha cominciato a urinare sulla massicciata ferroviaria del binario 18, all'interno della stazione di Principe. A finire nei guai, e a rischiare di essere investito da un treno, un 39ennne di Arquata Scrivia con diversi precedenti alle spalle.

L'episodio è andato in scena nella mattinata di sabato poco prima che passasse proprio in quel binario un treno merci. Il macchinista del convoglio, notando l'uomo sul bordo del marciapiede, ha immediatamente azionato il freno di emergenza arrestando il treno in tempo utile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer di Principe i quali, dopo aver appreso dal macchinista e anche da alcuni testimoni quanto accaduto, hanno rintracciato l'autore del gesto che è stato denunciato a piede libero per atti osceni e per interruzione di pubblico servizio.