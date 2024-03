Finto incidente: altra anziana truffata, 78enne consegna oro e denaro

Ancora un'anziana truffata con la tecnica del finto incidente a Genova. Questa volta è successo nella zona sopra la stazione di Principe, vittima una donna di 78 anni. U no sconosciuto ha telefonato qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine. Le ha detto che avrebbe dovuto versare una cospicua somma di denaro a un incaricato che sarebbe passato poco dopo perché il figlio aveva bisogno di aiuto.

Poco dopo ha bussato alla porta una donna, alla quale la 78enne ha consegnato tre anelli e due collane in oro del valore da quantificare e 160 euro in contanti. Poi si è dileguata.

Quando la 78enne si è resa conto di essere caduta nel tranello ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra mobile che ha avviato le ricerche per rintracciare i truffatori. N egli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi simili e alcuni truffatori sono stati poi arrestati. Il consiglio è sempre quello di non aprire la porta agli sconosciuti e a non consegnare oro e denaro a nessuno. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati e parenti, nel tentativo di convincere la vittima della truffa della gravità della situazione.

