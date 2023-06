Gravissime carenze igieniche e alimenti conservati male, chiuso un ristorante

Nel pomeriggio di martedì 13 giugno 2023 ci sono stati alcuni controlli congiunti tra polizia, Asl e altre forze dell'ordine, nella zona del centro storico prospiciente la stazione ferroviaria di Principe. Un locale è stato chiuso per gravissime carenze igieniche.

Durante l’attività effettuata da personale del commissariato Prè, del reparto prevenzione crimine Liguria e della Asl 3-igiene e alimenti sono state identificate ottantasette persone, controllati undici veicoli, segnalate due persone per aver violato un avviso orale del questore, ispezionati due locali, verificati cinque esposti oggetto di segnalazioni da parte di associazioni di quartiere, negozi e privati cittadini. Gli agenti si sono anche occupati del rispetto dei provvedimenti amministrativi in tema di divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche nelle zone vietate dall'ordinanza del Comune, allontanando diverse persone che stazionavano in queste aree.

"Grazie alla proficua collaborazione con il personale Asl - sottolinea la Polizia in una nota - sono stati ispezionati due locali e comminate sanzioni per 10mila euro". In particolare, il titolare di un ristorante è stato denunciato e sanzionato per violazione della legge sugli alimenti e l’attività del locale è stata sospesa per gravissime carenze igieniche, procedendo al sequestro e contestuale distruzione di molti alimenti mal conservati su disposizione del magistrato di turno. Al titolare di un altro bar-ristorante la Asl ha elevato una sanzione per non aver ottemperato a sanare una situazione di non conformità già precedentemente contestata.