"La macchinetta mi ha mangiato i soldi", protesta con la polizia e finisce in manette

Sì è rivolto alla polizia per protestare contro il malfunzionamento della biglietteria automatica della stazione di Principe, non sapeva però di essere ricercato ed è stato arrestato e portato in carcere.

Protagonista dell'episodio un viaggiatore di 34 anni, originario dell'Albania, che alcune sere fa si è rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria protestando per il malfunzionamento della emettitrice automatica dei biglietti nell’atrio superiore della stazione. Dopo averlo riportato alla calma gli agenti gli hanno mostrato come come recuperare il denaro rimasto all’interno della macchina, poi hanno proceduto con un controllo.

Dalla banca dati in uso alle forze dell’ordine è emerso che l'uomo aveva a suo carico un ordine di cattura, avendo riportato una condanna penale a 11 mesi e 24 giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso a luglio dello scorso anno dalla Procura della Repubblica di Firenze, non gli era stato ancora notificato poiché l’uomo è senza fissa dimora sul territorio nazionale. Terminati gli accertamenti il 34enne è stato portato nel carcere di Marassi.