Rapinano una donna per strada, due arresti

Rapina in strada nella zona intorno alla stazione Principe nel tardo pomeriggio di sabato 28 maggio 2022. Una volante in transito ha notato in via Doria un uomo e una donna, che urlavano e si agitavano, insieme ad altri due uomini. Gli agenti hanno identificato i presenti e cercato di ricostruire la vicenda.

Due nordafricani avevano avvicinato la donna e, distraendola, erano riusciti a sottrarle 50 euro dalla borsa. La vittima, accortasi dell'accaduto, ha chiesto aiuto, attirando l'attenzione di un uomo, che ha affrontato gli altri due. Da lì è nata una colluttazione, interrotta dalla polizia.

I due nordafricani sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di rapina. La donna lamentava anche l'ammanco di un telefono cellulare e a questo proposito sono in corso accertamenti per eslcudere la presenza di un terzo complice. Lunedì 30 maggio i due arrestati sono attesi davanti al giudice per il processo per direttissima.