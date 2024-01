Calci e cinghiate sul bus per rapinarlo

Ancora violenza a bordo di un mezzo dell'Amt. Un giovane è finito in ospedale in seguito a un'aggressione, avvenuta intorno alle 20.30 di domenica 14 gennaio 2024 a bordo di un autobus in servizio sulla linea 7, in transito in via Fanti d'Italia.

Il 24enne è stato circondato da una decina di persone a bordo e preso a calci e cinghiate con l'intento di rapinarlo. Al termine dell'aggressione, il giovane si è accorto che gli era stato sottratto il suo prezioso smartphone Samsung Galaxy.

Quando il bus è arrivato in piazza Acquaverde, la vittima è stata soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Sul posto anche le volanti della polizia di Stato.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima e quelle dei presenti per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Indagini in corso.