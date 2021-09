Sul treno con martelletto frangivetro e coltello, minorenne denunciato dalla polfer

La polizia ferroviaria di Genova Principe su richiesta d'intervento di un capotreno, ha fermato tre giovani che viaggiavano senza biglietto e mascherina a bordo di un treno regionale proveniente da Milano. Durante il viaggio avevano disturbato gli altri passeggeri riprendendoli anche con il telefono cellulare.

Due dei tre ragazzi, ancora minorenni, sono stati accompagnati negli uffici di Polizia perché senza documenti d’identità. A seguito del controllo uno è stato trovato in possesso di un coltello "a farfalla” e di un martelletto frangivetro delle Ferrovie.

Per il ragazzino è scattata la segnalazione alla Procura dei minori per porto di oggetti atti ad offendere. Prima di essere riaffidati ai genitori, i due minori sono stati anche sanzionati, insieme al terzo giovane, per la violazione delle norme anti covid.