Lite in stazione tra madre e figlia, che doveva essere in carcere

Domenica 19 febbraio 2023 la polizia di Stato di Stato di Genova ha rintracciato e arrestato, in due distinti interventi, un uomo e una donna sui quali gravava un ordine di carcerazione.

Il primo intervento è avvenuto presso la stazione Principe intorno alle 12.30, quando gli operatori di una pattuglia hanno notato due donne, rivelatesi in seguito essere madre e figlia, discutere a voce alta tra di loro nei pressi di un bancomat.

I poliziotti, insospettiti, hanno richiesto a entrambe i documenti per sottoporle a un controllo, dal quale è emerso che, a carico della figlia, di 45 anni, pendeva una nota di rintraccio in seguito all'ordine di esecuzione per l'espiazione della pena detentiva di un anno. La 45enne è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo.

Una paio di ore dopo un'altra pattuglia della questura a disposizione del commissariato Prè, durante il servizio appiedato nel centro storico, è stata allertata da due passanti della presenza di due persone intente a consumare sostanze stupefacenti in salita di Santa Brigida.

Giunti sul posto indicato, gli operatori hanno trovato due persone, un uomo e una donna, che effettivamente corrispondevano alle descrizioni fornite loro in precedenza. I controlli hanno permesso di accertare che l'uomo, un 42enne, era titolare di un ripristino di un ordine di carcerazione per la pena di un anno, 11 mesi e 29 giorni e di una multa di 1.050 euro. Il soggetto è stato portato nel carcere di Marassi.