Incendio in stazione: paura a Principe e disagi

Momenti di paura e disagi nella stazione ferroviaria di Principe nella serata di domenica 30 giugno 2024. Intorno alle ore 22:40 si è sviluppato un incendio di alcuni componenti elettrici in un locale tecnico e si è sviluppato un denso fumo che ha portato all'evacuazione delle persone presenti in stazione e in alcuni treni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre e il funzionario, gli agenti della Polfer, il personale di Rfi e il personale del 118. Il rogo è stato domato e fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.

L'intervento dei pompieri è andato avanti per circa tre ore, sono state avviate le indagini per accertare le cause dell'incendio, forse dovuto a un corto circuito.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp