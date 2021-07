Furto nell’hotel in cui alloggiano, denunciati due turisti: sparito uno zaino con 3.800 euro

Due turisti sono stati denunciati (e risultano a oggi irreperibili) per avere rubato in una delle stanze di un hotel in zona Principe in cui alloggiavano per un soggiorno.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia grazie anche alle telecamere di sorveglianza dell’albergo, i due turisti - un cittadino belga e uno francese di 22 e 23 anni - sabato sera hanno distratto l’addetto alla reception e hanno rubato le chiavi di una stanza.

A quel punto sono entrati nella camera di una coppia, da cui sono usciti con uno zaino contenente 3.800 euro, un telefono cellulare e una macchina fotografica. Poi sono fuggiti.

Confermato quanto accaduto, i due sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e violazione di domicilio in concorso. Le ricerche sono in corso.