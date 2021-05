Uno distrae il turista, l'altro gli ruba la valigia: due arresti a Principe

Dopo aver distratto un turista siciliano nei pressi della stazione ferroviaria di Principe (in via Andrea Doria) gli hanno rubato la valigia dall'automobile, ma sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri.

A finire in manette due uomini di origini algerine rispettivamente di 26 e 36 anni, entrambi con precedenti di polizia. Una pattuglia della stazione di San Teodoro e Scali li ha notati mentre distraevano il turista per poi allontanarsi dopo avergli sottratto la valigia. I militari sono intervenuti e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso.

La valigia è stata recuperata e restituita al turista, i due ladrio invece sono stati portati nelle camere di sicurezza del comando in attesa di processo per direttissima.