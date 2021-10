Ruba la borsa a una turista in stazione, arrestato a Principe

Gli agenti della Polizia Ferroviaria del compartimento della Liguria hanno arrestatoper furto un 24enne originario dell'Algeria (irregolare e senza fissa dimora) all'interno della stazione di Genova Principe.

Il giovane, probabilmente insieme a un complice, ha avvicinato una turista svedese di 60 anni che stava aspettando il treno insieme ai propri famigliari e le ha chiesto un'informazione. Approfittando del momento di distazione ha strappato la borsa della donna per poi darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno notato mentre cercava di uscire dalla stazione di Principe con un atteggiamento sospetto e frettoloso e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Non sapendo giustificare il possesso della borsa è stato accompagnato negli uffici della Polfer dove nel frattempo si era recata anche la turista svedese vittima del furto.

La borsa è stata così restituita alla legittima proprietaria mentre il ladro è stato poi processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione. Sono in corso gli accertamenti per identificare il complice.