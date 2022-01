No vax già multati, pretendono di salire sul pullman: finisce in rissa

"Vogliamo salire sul pullman", ma sono no vax e scoppia la lite con l'autista.

Questa mattina una coppia si è presentata alla fermata dei Flixbus in piazza del Principe chiedendo di salire a bordo, il conducente ha chiesto ai due d'indossare la mascherina e mostrare il green pass. "Non ce l'abbiamo, e viaggiare è un nostro diritto", è stata la risposta.

Il dipendente della compagnia di trasporto su gomma low cost e privato non ha potuto far altro che ribadire le regole per poter prendere la corsa, ma i due proprio non ne hanno voluto sapere, tanto che la discussione è finita in una lite furibonda.

È servito l'intervento di due pattuglie della polizia locale per placare gli animi dei litiganti ma c'è di più: al momento dei controlli la sorpresa degli agenti: la coppia era già stata multata, lo stesso giorno, da altri colleghi nel centro storico, perchè la coppia si trovava a spasso senza indossare la mascherina, come ordinato dalla zona gialla scattata lunedì 20 dicembre.