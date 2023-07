Black out in hotel, donna bloccata un’ora in ascensore

Salta la corrente e l'ascensore si blocca. Panico in un hotel a Principe dove una donna è rimasta intrappolata in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è suonato alle 13.30.

La squadra inviata sul posto ha avviato la manovra manuale per liberare, nel meno tempo possibile, l'ospite della struttura che è comunque rimasta imprigionata tra le quattro strette pareti per un'ora. In buona salute, è stata fatta uscire e ha potuto riabbracciare il marito.

A bloccare il mezzo un black out che ha lasciato al buio il palazzo. Tutte le stanze si aprono con chiave elettronica per cui i clienti sono nell'atrio in attesa di poter entrare nelle loro camere.