Atti osceni sul treno, ventenne denunciato

La scorsa settimana la polizia ferroviaria di Genova Principe ha denunciato un giovane di 20 anni, originario dell'Ecuador e residente a Genova, per aver compiuto degli atti osceni a bordo di un convoglio regionale con tratta Busalla-Genova Brignole.

Il ventenne, dopo essersi seduto nell'ultima carrozza di coda del treno dove era presente soltanto un viaggiatore suo coetaneo, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a toccare le proprie parti intime, incurante di essere visto dal ragazzo. Quest’ultimo, resosi conto del gesto, lo ha rimproverato ad alta voce, minacciandolo di rivolgersi alla polizia.

Il 20enne, non solo ha ignorato il richiamo, ma ha cominciato a sorridere e ad ammiccare al suo interlocutore. Il giovane si è così allontanato dall'ultimo vagone e quando il treno è giunto a Principe si è rivolto alla polizia ferroviaria, indicando l'autore del gesto, anch'egli sceso nella stessa stazione.

I poliziotti, per approfondire la vicenda, hanno accompagnato l'ecuadoriano in ufficio e dopo aver visionato i filmati dell'impianto di videosorveglianza del treno, lo hanno denunciato per atti osceni, nonché per aver fornito, all'atto dell'identificazione, un nome falso.