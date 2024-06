Colpito a morte e gettato dal treno in corsa: la polizia ricorda il vice brigadiere Verduci

Mercoledì 26 giugno 2024 la Polizia Ferroviaria Ligure e gli altri uffici di Polizia della provincia di Genova si sono riuniti per onorare la memoria del collega Giuseppe Verduci, ucciso in servizio 50 anni fa.

Una commemorazione sentita e partecipata, che si è svolta nella stazione di Principe e nella sede del compartimento Polfer Liguria. Hanno partecipato i famigliari del vice brigadiere Verduci, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il questore di Genova Silvia Burdese, in rappresentanza nell’occasione del Capo della Polizia, l’Associazione nazionale della Polizia di stato, i vertici regionali del Gruppo Fsi e il cappellano della Polizia, padre Daniele Minetti. Presente anche una rappresentanza del Sap, Sindacato autonomo di polizia che, in segno di omaggio e ricordo del collega caduto in servizio, ha precedentemente deposto una corona presso la rotonda Verduci/Volpi a Sampierdarena.

Quest’anno la celebrazione ha un significato ancora più profondo perché sono passati 50 anni da quel tragico 26 giugno 1974, quando Giuseppe Verduci, vice Brigadiere in servizio presso la Polfer di Genova Principe, mentre scortava un treno postale, sorprese dei malviventi che stavano rubando all'interno di un vagone. Giuseppe non esitò a intervenire, ingaggiando una colluttazione con i criminali. Purtroppo, venne ferito mortalmente da un colpo di arma da fuoco sparato a distanza ravvicinata e ancora vivo, i malviventi lo spinsero all’esterno del treno in corsa venendo travolto da un altro convoglio sopraggiunto dalla direzione opposta.

Oggi, a 50 anni di distanza, la Polizia ferroviaria ligure ha deposto una corona di alloro presso la lapide dedicata a Giuseppe Verduci all'interno della Stazione di Genova Principe, in segno di profondo rispetto e riconoscenza per il suo estremo sacrificio. Al momento della deposizione è intervenuto anche un giovane studente del liceo Pertini di Genova che ha eseguito con la tromba il silenzio d’ordinanza.

"La storia di Giuseppe Verduci - ha dichiarato il dirigente della Polizia Ferroviaria Ligure Bianca Venezia - deve essere per noi tutti un fulgido esempio di coraggio, abnegazione e spirito di servizio. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori, e il suo sacrificio non sarà mai dimenticato. Ai familiari di Giuseppe Verduci va la vicinanza e la gratitudine di tutta la Polizia di Stato per la loro immensa sofferenza e per aver condiviso con noi il ricordo di un eroe".

