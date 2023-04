Chiede al coinquilino i soldi per la droga, poi lo minaccia con un coltello

Prima ha chiesto al coinquilino cibo e soldi per comprare la droga, poi lo ha aggredito e minacciato con un coltello e infine ha opposto resistenza alla polizia. Protagonista un 27enne che è stato arrestato in via Doria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, e anche denunciato per tentata rapina.

Intorno alle ore 22:45 di venerdì 7 aprile due equipaggi della polizia sono intervenuti a Principe dopo l'allarme lanciato da un uomo che aveva segnalato la presenza di una persona molesta all'interno del suo appartamento. Gli agenti hanno trovato i due impegnati in una lite e, dopo aver sedato gli animi, hanno appreso che il 27enne, il quale alloggiava nell’abitazione in qualità di ospite, aveva chiesto al proprietario di casa del cibo e dei soldi per procurarsi la droga. In seguito alla risposta negativa sono partite e minacce con un coltello e poi una colluttazione.

I poliziotti hanno poi constatato che il 27enne era privo di documenti e che quindi doveva essere accompagnato in Questura per essere identificato, ha avuto così inizio una lunga trattativa per convincerlo a salire sulla volante, rivelatasi però inefficace poiché questi, improvvisamente, ha colpito al volto un agente che è stato refertato con cinque giorni di prognosi. L’uomo è stato immediatamente immobilizzato e accompagnato in Questura, il magistrato ha disposto il processo per direttissima.