Droga a Principe, un arresto per spaccio in stazione

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Genova Principe hanno arrestato, martedì 28 settembre, un 56enne italiano residente a Savona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già gravato da diversi precedenti penali, era stato controllato nella zona dei binari sotterranei della stazione Principe mentre si trovava in compagnia di un altro uomo, anche lui pregiudicato. Il nervosismo palesato dai due durante il controllo ha spinto i poliziotti ad accompagnarli entrambi in ufficio, dove, in considerazione dei loro numerosi precedenti in materia di stupefacenti, sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Il 56enne è stato trovato in possesso di due confezioni di cellophane trasparenti che racchiudevano una sostanza malleabile di colore marrone e un terzo involucro contenente sostanza polverosa bianca, i cui successivi accertamenti tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica hanno stabilito trattarsi di stupefacente, nello specifico di 'derivati degli oppiacei'.

Nella mattinata di mercoledì 29 settembre, al processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti il divieto di ritorno nella provincia di Genova, in attesa della definizione del procedimento fissato per il prossimo 20 ottobre.