Nome falso per sfuggire al controllo in stazione, era ricercato

Arrestato dalla Polfer un uomo di 34 anni che doveva scontare una pena di tre anni e mezzo per reati in materia di droga

Un 34enne di origini tunisine è stato arrestato nella mattinata di mercoledì 21 luglio 2021 dalla Polizia Ferroviaria di Genova Principe. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, era ricercato per reati in materia di droga.

Fermato per un controllo nell’atrio superiore della stazione ha fornito false generalità ai poliziotti, essendo privo di documenti è stato quindi accompagnato negli uffici della Polfer per l'accertamento dell'identità. Attraverso la verifica delle impronte digitali sono emerse le sue esatte generalità, diverse da quelle riferite in un primo momento.

Sotto il suo vero nome è così risultato un provvedimento di carcerazione, per l’espiazione di una pena di tre anni e mezzo di reclusione, emesso circa un anno fa dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che aveva rideterminato diverse pene concorrenti. Prima di essere portato nel carcere di Marassi è stato anche denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale.