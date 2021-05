Prende una camera in albergo, ma è ricercata: portata in carcere

La polizia di Stato di Genova ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di una cittadina romena di 56 anni.

La donna aveva preso alloggio la scorsa notte in un hotel in via Andrea Doria nei pressi della stazione Principe da cui è giunto in questura un 'alert alloggiati' a suo carico in merito al provvedimento di esecuzione di pene accessorie di tre anni e tre mesi e mezzo.

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale si sono recati all'hotel e hanno accompagnato la donna, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, presso il carcere di Pontedecimo.