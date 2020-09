Da Milano a Genova con droga e coltello, denunciato 18enne

Si aggirava per la piazza davanti alla stazione di Principe con atteggiamento nervoso, tenendo il pugno chiuso anche dopo la richiesta dei poliziotti di farglielo aprire: dentro c’era una dose di hashish, e per un 18enne residente in provincia di Milano è scattata la perquisizione.

Il giovane nascondeva in mano un pezzo di hashish da poco più di mezzo grammo, e addosso aveva altre dosi per un totale di 1,5 grammi circa di droga. Nello zaino anche 80 euro e una piccola bilancia, ma a preoccupare è stato il coltello a serramanico lungo 21 centimetri che aveva in tasca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine il 18enne è stato denunciato, anche per resistenza a pubblico ufficiale per il tentativo di sfuggire al controllo.