Primo Consiglio senza Toti, niente dimissioni per gli indagati Anzalone e Cianci

Richiesta di dimissioni di Toti e nuove elezioni da una parte, come già anticipato in una lettera, e dall'altra la volontà di andare avanti. Ruoli rispettati in consiglio regionale martedì 14 maggio 2024, nella prima seduta dopo l'arresto del governatore.

Alcuni cittadini che stavano assistendo alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico, hanno esposto cartelli con scritto "Toti dimettiti". All'esterno dell'aula, intanto, un gruppo di attivisti del movimento politico "Genova che Osa" ha srotolato uno striscione con scritto "Contro mafia e corruzione in politica".

Banchi pieni, al netto di qualche ritardo e di qualche uscita anticipata. C'era attesa anche per gli interventi dei due consiglieri indagati, ma nessuno dei due ha annunciato le dimissioni. Stefano Anzalone (oggi Gruppo misto, ma entrato in consiglio con la Lista Toti), con la voce rotta dell'emozione ha informato ufficialmente l'aula di una cosa nota: "Ho ricevuto un avviso di garanzia. Contrariamente ai processi in atto, perpetrati da alcuni organi di informazione, che emettono sentenze di condanna prima ancora che le indagini e processi facciano il loro corso, mi affido con assoluta fiducia al lavoro della magistratura. E do completa disponibilità agli organi competenti, confidando che emerga la mia estraneità ai fatti contestati e che venga ripristinata la mia onorabilità".

Secondo le accuse della magistratura, sulla base di numerose dichiarazioni, Anzalone sarebbe stato uno dei tre consiglieri, che avrebbero beneficiato delle preferenze assicurate dalla comunità riesina genovese, con il presunto coinvolgimento di figure vicine al clan Cammarata di Cosa Nostra.

Mimmo Cianci (Lista Toti) ha sottolineato che né in casa sua né nel suo ufficio è stato trovato nulla di equivocabile nelle recenti perquisizioni e ha sottolineato che "se ci sono stati errori non lo so, è certo che tanta gente millanta. Vedremo i risultati finali". Nelle carte delle intercettazioni della maxi inchiesta, Cianci, titolare di uno studio di amministrazione, che gestisce numerosi condomini a Rapallo, viene chiamato più volte in causa per non aver manutenuto presunte promesse in cambio di preferenze, che sarebbero state concordate per le elezioni regionali del 2020. Dalle conversazioni che lo riguardano, inoltre, è partito un altro filone di indagine su possibili frodi per la fornitura di mascherine nel primo periodo pandemico.

Sansa: "Voltiamo pagina"

"Le opposizioni sono compatte. Chiediamo le dimissioni di Toti - ha detto ad Askanews il capogruppo della Lista Sansa in Regione Liguria, Ferruccio Sansa, a margine della seduta - semplicemente perché una persona che in un'intercettazione dice che la diga di Genova, opera da 1,3 miliardi di denaro pubblico, 'è per Spinelli', che è un finanziatore di Toti, non più più governare questa Regione. Basterebbe soltanto questa frase ma c'è tutto il mondo che abbiamo visto, oltre a questa frase".

"Voltiamo pagina - ha aggiunto Sansa - anche perché la Liguria non può più permettersi l'immobilismo, con un presidente ai domiciliari, la sua sedia vuota e nessuno che decide più. Io credo però che sia anche una grandissima possibilità, un'occasione imperdibile per cercare di siglare un patto di fiducia con i cittadini. Non parlo della mia coalizione, non è una questione soltanto elettorale, è una questione morale. La Liguria deve fare un nuovo patto e cercare di rinascere e guardare avanti. La premessa è: tagliamo tutti, centrosinistra e centrodestra, politica ed economia, il legame con quel mondo, il mondo degli Spinelli".

Piana e la volontà di andare avanti

"La maggioranza è compatta - precisa in una nota Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione -, decisa a portare avanti il lavoro e gli impegni presi. Bloccare opere che rappresentano un'occasione storica di sviluppo per la regione e l'Italia sarebbe un autogol clamoroso per qualsiasi parte politica. Consentiranno alla Liguria di superare i limiti strutturali del suo territorio".

"È impensabile in un Paese libero e democratico - prosegue Piana - lasciare tutto in sospeso, senza dimenticare che per la nostra Costituzione vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Mi pare che la minoranza con un discussione molto pacata non ci chieda una dimissione, ma di scappare. Noi non scapperemo per rispetto dei liguri tutti, del presidente e degli inquirenti".

"I risultati della Giunta poi sono innegabili - conclude -, parlano i dati. Dal 2021 il pil pro capite ligure è costantemente cresciuto superando la media nazionale e ponendo la Liguria al secondo posto per incremento. Siamo tra le prime cinque regioni d'Italia per crescita dell'occupazione oltre ai ben noti risultati record per il turismo. La crescita non lascia indietro nessuno, basti citare ad esempio le risorse stanziate per gli asili nido e gli sconti sui trasporti pubblici".