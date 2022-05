Vaiolo delle scimmie, primo caso sospetto a Genova

Primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie a Genova.

Lo comunica con una nota l'ospedale San Martino informando che, nella Clinica Malattie Infettive, sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di "monkeypox", che risponde alla definizione segnalata dall’Oms.

Si tratta di una donna di 32 anni che vive nel Levante ligure: in questi giorni è rientrata da un viaggio nelle Canarie e ha manifestato alcuni sintomi sospetti, a partire dalla febbre alta. La paziente zero è ora ricoverata nel reparto diretto dal professor Matteo Bassetti dove sono in corso gli accertamenti per confermare la diagnosi.

Contestualmente il San Martino segnala che nella giornata di mercoledì la direzione di Malattie Infettive ha prodotto il documento regionale per la gestione dei casi sospetti e confermati di vaiolo delle scimmie.