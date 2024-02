Primark aprirà a Genova soltanto nel 2027: ecco dove e perché

Primark dovrà aspettare: l’attività commerciale dell’ex Rinascente rimarrà sospesa ancora qualche anno. È stata prorogata la sospensione dell’attività commerciale in via Ettore Vernazza 1, angolo largo XII Ottobre – dove prima si trovava la sede genovese della catena La Rinascente – fino al primo marzo del 2027. Sarà solo a partire da questa data che l’azienda d’abbigliamento low cost potrà aprire i suoi battenti a Genova.

L’annuncio dell’apertura del megastore irlandese era stato dato due anni fa, nel gennaio 2022, come vi avevamo raccontato qui. I lavori di ristrutturazione dell’immobile sarebbero partiti secondo i tempi prestabiliti, ma si sono presentati problemi che ne hanno determinato il rinvio della data di inizio, tra cui gli elevati standard qualitativi e di sicurezza richiesti dall’intervento all’interno di un edificio risalente alla fine degli anni Cinquanta. Oltre che la recente scoperta di presenza di acqua sottostante e quindi la necessità di una completa analisi ambientale, per verificare che non siano presenti sostanze pericolose.

La licenza commerciale è dunque estesa, anche grazie alla recente intesa tra l'amministrazione e Bper Banca, come viene spiegato in una recente determinazione dirigenziale del Comune. E questo non porterà nessun costo a carico del bilancio comunale. Il recupero dell’edificio dovrebbe invece portare con sé aspetti positivi per la città, come la rivitalizzazione della zona, l’incremento occupazionale – con un piano di circa 200 nuove assunzioni – e un’attrattività turistica, dal momento che la famosa catena low cost, in altre zone italiane, è spesso meta di gite fuoriporta dedicate allo shopping.