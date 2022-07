Priaruggia, revocato il divieto di balneazione

Sulla base dei campionamenti eseguiti da Arpal, il sindaco Marco Bucci ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Le analisi di Arpal avevano riportato uno stato dell'acqua "non conforme per inquinamento" per le giornate del 5, 6 e 7 luglio. Da oggi è tornata "conforme" con una valutazione "sufficiente".